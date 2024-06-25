Gözler faiz kararına çevrildi: MB'den yeni adım gelir mi?

Piyasalarda gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Fatih Karahan başkanlığında 27 Haziran Perşembe günü toplanacak.

Beklentiler polika faizinin geçen ay olduğu gibi yüzde 50 olarak sabit bırakılması yönünde.

MERKEZ'DEN YENİ ADIM GELİR Mİ?



Merkez Bankası'nın önlemlerine rağmen mevduat faizlerinde dalgalanmalar yaşanıyor.

Piyasalarda gecelik faizlerdeki hareketlilik de yakından takip ediliyor.

Gecelik faizler dönem dönem politika faizinin altında kalıyor.

Bir ara yüzde 47 ile alt banda kadar gerileyen gecelik faizler dün yüzde 49,55 ile politika faizinin gerisinde seyretti.

Uzmanlar, mevduat faizlerinin gerileme trendine girmemesi gerektiğini belirtiyor.

Bu durum TCMB'den yeni bir adım gelebileceği yönündeki beklentileri artırıyor.

TEPAV: EYLÜLDEN SONRA FAİZ İNDİRİLEBİLİR



Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), faiz indirimi için eylül ayından itibaren koşulların uygun olacağı değerlendirmesini yaptı.

TEPAV'ın haziran ayı raporunda, seçim sonrası hükümet tarafından sıkı para politikasının sürdürüleceği yönündeki mesajların finansal piyasalardaki belirsizlik algısını önemli ölçüde azalttığı, kısa dönemli dalgalanmalara karşın yabancı sermaye girişlerinin sürdüğü belirtildi.

Raporda sıkı para politikasının ve alınan bütçe önlemlerinin makro-finansal göstergelerdeki olumlu gidişatı desteklemeye devam ettiği belirtilen ve parasal sıkılığın yeterli olduğu ifade edildi.

Olumlu etkilerin yaz aylarından başlayarak daha belirgin hissedilmeye başlanacağı dile getirildi.

Raporda parasal aktarım mekanizmasında ticari krediler yerine mevduat faizlerine odaklanılması gerektiğine yer verildi. Mevduat faizlerinin yüksek tutulmasını teşvik etmenin sağlıklı olacağı önerisi yapıldı.

PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ



TCMB'nin piyasa katılımcıları anketine göre ise cari ay ve 3 ay sonrası için beklenti yüzde 50 oldu.

12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 37,11'den yüzde 35,90'a düştü.