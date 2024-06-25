TBMM 1 Temmuz'da tatile girmeyecek

TBMM Genel Kurulunda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

- Meclis, 1 Temmuz'da tatile girmeyecek

AK Parti'nin "Meclis'in çalışma takvimine" ilişkin grup önerisi ise kabul edildi. Buna göre Meclis 1 Temmuz'da tatile girmeyerek, çalışmalarına devam edecek.

Genel Kurul, 26 Haziran'da Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifinin görüşmeleri tamamlana kadar, 3 Temmuz'da da Türk Sivil Havacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri tamamlana kadar çalışmalarına devam edecek.

Genel Kurul, 31 Temmuz'a kadar Salı, Çarşamba ve Perşembe günü birleşimlerinde denetim konularının görüşülmeyerek gündemin, "Kanun Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmında yer alan işlerin görüşecek.

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, grup önerisi üzerine söz alarak, şu ifadeleri kullandı:

"TBMM'nin İç Tüzük'ün 5'inci maddesine göre 1 Temmuz 2024'te tatil girmesi gerekiyordu fakat tatile girmeyerek çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Amacımız: Meclisin çalışması, vatandaşın lehine olan kanunların çıkması."

Grup önerilerinin ardından Genel Kurulda, Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifinin görüşmelerine başlandı.