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Doktorlar her reçete için bir kuğu emojisi atmış

Bolu'da İzzet Baysal Devlet Hastanesi ile İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli ortopedi doktorlarının ilaç mümessilleri ile ortak çalışarak hastaya uygulanan ilaçtan gelen kazancın yarısını aldıkları iddiasıyla 4 doktor hakkında soruşturma başlatıldı. Bazı doktorların hastalara verdikleri her bir ilacın kupürü için ilaç mümessiline WhatsApp aracılığıyla kuğu emojisi gönderdiklerine ilişkin kayıtlar da soruşturma dosyasına girdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Haziran 2024 09:00, Son Güncelleme : 26 Haziran 2024 07:17
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Doktorlar her reçete için bir kuğu emojisi atmış

Kentte ilaç mümessilliği yapan T.Ş, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi ile İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli 4 ortopedi doktorunun, çalıştığı şirketin piyasaya sürdüğü ilaçları anlaşmalı olarak reçete ettikleri iddiasıyla 5 Haziran'da Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezine (SABİM) şikayette bulundu.

Hekimlerin, reçete ettikleri her bir ürün için ilaç parasının yarısını aldıklarını ve ilaç kupürlerini fotoğraflayarak WhatsApp aracılığıyla attıklarını savunan T.Ş, bazı doktorların, ilaç yazdıklarını şifreli anlatmak için küpür yerine kuğu emojisi gönderdiklerini iddia etti.

Sağlık Bakanlığının, şikayet konusunu İl Sağlık Müdürlüğüne sevk etmesinin ardından söz konusu hastanelerdeki ortopedi doktorları U.G, H.K, R.Ö. ve M.T. hakkında soruşturma başlatıldı.

Bu arada soruşturma kapsamında İl Sağlık Müdürlüğüne ifade veren T.Ş'nin, hekimlerin verdiği kupürler ile gönderdikleri kuğu emojilerinin ekran kayıtlarının yer aldığı 23 sayfalık dosyayı soruşturmayı yürüten yetkililere teslim ettiği öğrenildi.

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