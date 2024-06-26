Tartıştığı oğlunu tüfekle öldüren baba tutuklandı
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde tartıştığı oğlunu tüfekle vurarak öldüren baba tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Haziran 2024 16:57, Son Güncelleme : 26 Haziran 2024 16:59
Kahya Mahallesi'ndeki evlerinin bahçesinde tartıştığı oğlu Memduh D'yi tüfekle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan baba M.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Hayrabolu ilçesinde M.D, dün Kahya Mahallesi'ndeki evlerinin bahçesinde tartıştığı oğlu Memduh D'yi tüfekle ateş aderek ağır yaralamıştı.
Memduh D. kaldırıldığı Hayrabolu Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamış, baba M.D. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.