Aydın Devlet Hastanesi'nde yangın paniği

Yangın, Aydın Devlet Hastanesi poliklinikler binasının ikinci katında saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ultrason odasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden hastane personeli durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin zamanında müdahalesi sonucu yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangında hastanede kısa süreli panik yaşanırken, ölen yada yaralananın olmaması ise teselli kaynağı oldu. Ekipler yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.