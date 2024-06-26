Yeni vergi paketiyle kayıplar en aza indirilecek!

AK Parti'nin üzerinde çalıştığı yeni vergi paketinin en önemli unsuru olan Asgari Kurumlar Vergisi düzenlemesiyle Türkiye'de faaliyet gösteren 2 binden fazla küresel şirketten 3 milyar dolarlık vergi geliri elde edilmesi planlanıyor. AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Türkiye'de 2 binden fazla çok uluslu şirket iştiraki olduğunu, yapılan incelemelerde büyük vergi kayıpları gözlendiğini, yeni vergi paketiyle küresel çaplı bu şirketlerden Asgari Kurumlar Vergisi alınacağını belirtti. Hatipolu "Küresel şirketlerden yaklaşık 3 milyar dolar vergi geliri oluşturacak bir düzenleme geliştirildi" dedi.

"ZARARDAYIM" DEYİP ÖDEMİYOR

Zirai, ticari ve serbest meslek sahiplerine yönelik düzenlemenin 'hakkaniyetli' olacağını söyleyen Hatipoğlu "Bu grupta işletme sahibi birçok vatandaşımız vergisini öderken, bazı şirketlerde ise vergi kaçağı tespit ediliyor. Milyonlarca liralık ticaret var. Şirket 5 yıldır sürekli zararda ya da işletme var; ama müşterisi yok. 1 TL vergi ödenmemiş. Hepimiz biliyoruz ki pek çok meslek grubu, ödemelerini elden nakit alıyor. Artık bu ortadan kalkacak. Serbest meslek grupları, minimum 'asgari ücret kazandı' sayılacak ve üzerinden vergilenecek. Diğer şirketler de ciro üzerinden belli bir oranda vergi ödeyecekler" diye konuştu.

KÖİ FİRMALARINA %30 VERGİ

Hatipoğlu, paketin en önemli düzenlemelerinden birinin ise Kamu-Özel İş Birliği (KÖİ) projelerinden alınacak vergi olduğunu kaydetti. Hatipoğlu "Yap-İşlet-Devret modeliyle kamu-özel iş birliği projeleri ile faaliyet gösteren kurumlar elde ettikleri kazançlar üzerinden vergileri %30'a çıkartılacak" ifadelerini kullandı.

Yeni pakette 'Vatandaşa yeni yük gelecek' tartışmalarını değerlendiren Nebi Hatipoğlu "Yıllardan beri 'az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınsın' diyenler, reform niteliği taşıyan yeni vergi paketine ucuz eleştiriler yöneltiyor. Çarpıtmalara kesinlikle kulak asmayınız. Büyük ticari faaliyet yürüten gruplar ve hepimizin bildiği vergi kaçağı oluşturan alanlar hariç herhangi bir ek vergi, pakette bulunmamakta. Gıda başta olmak üzere zaruri ihtiyaçlar dahilinde hiçbir konuda vergi artışı olmayacak" açıklamasında bulundu.

VERGİDE ADALET TESİS EDİLİYOR

Muhalefet, hükümetin vergi reform paketiyle vatandaşın vergisinin artırılacağına yönelik algı oluşturmaya çalışırken, uzmanlar paketle vergi adaletinin artacağını ifade ediyor. Ekonomist Seyfettin Erdoğan "Bazı sektörler çok yüksek gelire rağmen hiç gelir elde etmemiş gibi vergi ödemiyor. Bu vergi paketiyle adaletin güçlendirilmesi hedefleniyor. Ayrıca gerçek usulde vergilendirilen ticari, zirai ve serbest meslek kazançlarına da asgari gelir vergisi uygulaması ile çok yüksek gelir gruplarının hedeflendiği görülüyor. Vergilendirilmemiş hiçbir alan bırakmamak, vergide adaletin artırılması ve etkin bir sistemin işletilmesi amaçlanıyor" dedi. Yap-İşlet-Devret ve Kamu-Özel İşbirliği (KÖİ) projeleri kapsamında faaliyet gösteren kurumların elde ettiği kazanca kurumlar vergisi oranı yüzde 25'ten yüzde 30'a çıkarılıyor. Erdoğan, bu kararın yüksek gelir gruplarından daha yüksek vergi alınacağını da gösterdiğini ifade etti ve "Dolaylı vergilerin payı yüzde 65'i civarında. Burada doğrudan vergilerin payının artırılması gerekiyor. Ayrıca teşvikler azaltılmalı, vergi affı uygulamasına son verilmeli" diye konuştu.