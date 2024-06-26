Volkan Demirel'in babası son yolculuğuna uğurlandı

Eski milli kaleci ve teknik direktör Volkan Demirel'in babası Ali Naci Demirel, Bodrum'da geçirdiği rahatsızlık sonrası hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Demirel, hayatını kaybetti. Demirel'in cenazesi, Beykoz Acarkent Camii'nde kılınan namazın ardından Görele Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye Volkan Demirel ve ailesi başta olmak üzere eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, Emre Belözoğlu, Tuncay Şanlı, Gökhan Gönül, Hatayspor Yönetim Kurulu ve sevenleri katılım sağladı. Cenaze namazının kılındığı esnada Volkan Demirel'in gözyaşlarına boğuldu. Taziyeleri Volkan Demirel ve eşi Zeynep Demirel kabul etti.