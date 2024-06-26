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Volkan Demirel'in babası son yolculuğuna uğurlandı

Eski milli kaleci ve teknik direktör Volkan Demirel'in 71 yaşındaki babası Naci Demirel'in cenazesi, Beykoz'da kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Cenazeye, Volkan Demirel ailesi başta olmak üzere spor ve iş dünyasından çok sayıda isim katılım sağladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 26 Haziran 2024 18:20, Son Güncelleme : 26 Haziran 2024 19:43
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Eski milli kaleci ve teknik direktör Volkan Demirel'in babası Ali Naci Demirel, Bodrum'da geçirdiği rahatsızlık sonrası hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Demirel, hayatını kaybetti. Demirel'in cenazesi, Beykoz Acarkent Camii'nde kılınan namazın ardından Görele Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye Volkan Demirel ve ailesi başta olmak üzere eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, Emre Belözoğlu, Tuncay Şanlı, Gökhan Gönül, Hatayspor Yönetim Kurulu ve sevenleri katılım sağladı. Cenaze namazının kılındığı esnada Volkan Demirel'in gözyaşlarına boğuldu. Taziyeleri Volkan Demirel ve eşi Zeynep Demirel kabul etti.

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