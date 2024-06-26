TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza
TEM Otoyolu Bahçeşehir mevkisinde çok sayıda aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 26 Haziran 2024 08:20, Son Güncelleme : 26 Haziran 2024 09:23
TEM Otoyolu'na Ankara istikametine çok sayıda aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
Kaza nedeniyle trafikte aksama yaşanırken, kazada yaralıların olduğu öğrenildi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.