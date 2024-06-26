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Uluslararası uyuşturucu karteli çökertildi: 42 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İspanya'da gerçekleştirilen "ARGAY" Operasyonu ile uluslararası uyuşturucu kartelinin çökertildiğini duyurdu. Kırmızı Bülten'le aranan ve Emre Karaca ismiyle bilinen örgüt lideri Kerim Dağlıoğlu operasyonda yakalandı. Ayrıca operasyonda 42 zehir taciri yakalanarak tutuklandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Haziran 2024 08:33, Son Güncelleme : 26 Haziran 2024 09:17
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Uluslararası uyuşturucu karteli çökertildi: 42 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İspanya'da düzenlenen "ARGAY" Operasyonu ile uluslararası uyuşturucu kartelinin çökertildiği duyurdu.

Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizce kırmızı bültenle aranan ve 'Emre Karaca' ismiyle bilinen örgüt lideri Kerim Dağlıoğlu yakalandı. Argay Operasyonu'nda, uluslararası seviyede aranan Kerim Dağlıoğlu ile birlikte İspanya, Almanya, Avusturya, Suriye, Karadağ, Romanya, Ukrayna, Arjantin ve Venezuela vatandaşı örgüt üyesi toplam 42 zehir taciri tutuklandı.

Yaklaşık 9 aydır devam eden ve polisiye iş birliği çerçevesinde 11 Haziran tarihinde startı verilen İspanya'daki operasyonlarda Fransız, İspanya Guardia Civil ve Türk Emniyetinden oluşan 400'den fazla polis katıldı.

Granada, Malaga ve Sevilla'da yapılan operasyon ve ev aramalarında; 2 tondan fazla esrar ve çok sayıda ateşli silah, lüks araçlar ve nakit para ele geçirildi.

Europol'ün destek verdiği soruşturmada İspanyol, Fransız ve Türk narkotik polisleri, zehir tacirlerine karşı omuz omuza çalıştı."

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