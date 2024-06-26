Türkiye'de yılın otomobili belli oldu

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından düzenlenen Türkiye'de Yılın Otomobili Ödülü'nün bu yılki kazananı Togg T10X oldu. Toplam 2630 puan toplayan elektrikli T10X, en yakın rakibi Renault Austral'i 80 puan farkla geçmeyi başardı.

Yarışmada final etabına kalan modeller BMW 5 Serisi, Chery Tiggo 8 Pro, Hyundai Ioniq 6, Mercedes-Benz E-Serisi, Renault Austral, Togg T10X ve Toyota C-HR olmuştu.

Son etapta söz konusu modellerin elde ettiği puanlar şöyle:

7- Mercedes-Benz E-Serisi

1890 puan

6- BMW 5 Serisi

2070 puan

5- Chery Tiggo 8 Pro

2120 puan

4- Hyundai Ioniq 6

2150 puan

3- Toyota C-HR

2340 puan

2- Renault Austral

2550 puan

1- Togg T10X

2630 puan