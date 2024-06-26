Dolar günü düşüşle kapattı
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 32,88 TL'ye gerileyerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Haziran 2024 17:41, Son Güncelleme : 26 Haziran 2024 18:01
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|32,9450
|32,9460
|32,8790
|32,8800
|Avro
|35,2230
|35,2240
|35,1230
|35,1240
|Sterlin
|41,7520
|41,7600
|41,5520
|41,6130
|İsviçre frangı
|36,8110
|36,8150
|36,6420
|36,6520
|ANKARA
|ABD doları
|32,9150
|32,9950
|32,8490
|32,9290
|Avro
|35,1830
|35,2630
|35,0830
|35,1630
|Sterlin
|41,6920
|41,9020
|41,4920
|41,7020