Dolar günü düşüşle kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 32,9450 32,9460 32,8790 32,8800 Avro 35,2230 35,2240 35,1230 35,1240 Sterlin 41,7520 41,7600 41,5520 41,6130 İsviçre frangı 36,8110 36,8150 36,6420 36,6520 ANKARA ABD doları 32,9150 32,9950 32,8490 32,9290 Avro 35,1830 35,2630 35,0830 35,1630 Sterlin 41,6920 41,9020 41,4920 41,7020