Borsa günü düşüşle tamamladı

Milli İstihbarat Akademisi lisansüstü programlarına başvurular başladı
Milli İstihbarat Akademisi lisansüstü programlarına başvurular başladı
Benzer kaskoyu yarı fiyatına satın alın
Benzer kaskoyu yarı fiyatına satın alın
Sponsorlu İçerik
Karardan geri dönüldü: Vergi cezalarında yeniden uzlaşma kararı
Karardan geri dönüldü: Vergi cezalarında yeniden uzlaşma kararı
Erdoğan'ın Bahçeli ile görüşmesi sona erdi
Erdoğan'ın Bahçeli ile görüşmesi sona erdi
Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi, TBMM'ye sunuldu
Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi, TBMM'ye sunuldu
YKS kılavuzunda ilk: O logoya sahip programlar yer alacak
YKS kılavuzunda ilk: O logoya sahip programlar yer alacak
Özel sektör öğretmenlerinin taban maaşlarına ilişkin açıklama
Özel sektör öğretmenlerinin taban maaşlarına ilişkin açıklama
İş dünyasından bölgesel asgari ücret talebi
İş dünyasından bölgesel asgari ücret talebi
Merkez Bankası rezervlerinde tarihi rekor
Merkez Bankası rezervlerinde tarihi rekor
Yargıtay, mesleki eğitim verilmeyen işçinin ölümüne ilişkin verilen cezayı az buldu
Yargıtay, mesleki eğitim verilmeyen işçinin ölümüne ilişkin verilen cezayı az buldu
Bakan Şimşek: İftira siyasetinin dozu her geçen gün artmaktadır
Bakan Şimşek: İftira siyasetinin dozu her geçen gün artmaktadır
Erdoğan'dan Cumhur İttifakı vurgusu: MHP ile omuz omuza yürüyoruz
Erdoğan'dan Cumhur İttifakı vurgusu: MHP ile omuz omuza yürüyoruz
Adalet Bakanı Tunç'tan 9'uncu Yargı Paketi açıklaması
Adalet Bakanı Tunç'tan 9'uncu Yargı Paketi açıklaması
Emeklilerin vakıflarda çalışmasına sınırlama
Emeklilerin vakıflarda çalışmasına sınırlama
TCMB faiz kararını yarın açıklayacak
TCMB faiz kararını yarın açıklayacak
Kıdem tazminatı tavanı artıyor: İşte beklenen rakamlar
Kıdem tazminatı tavanı artıyor: İşte beklenen rakamlar
Kocaeli'de lise müdür yardımcısı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi
Kocaeli'de lise müdür yardımcısı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi
Bakanlık'tan '18 milyar liralık kamu zararı' iddiasına yalanlama
Bakanlık'tan '18 milyar liralık kamu zararı' iddiasına yalanlama
Türkiye'de yılın otomobili belli oldu
Türkiye'de yılın otomobili belli oldu
Onaylı randevu sistemi genişletildi!
Onaylı randevu sistemi genişletildi!
Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem
Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem
Niğde'de zincirleme trafik kazasında aynı aileden 3 kişi öldü
Niğde'de zincirleme trafik kazasında aynı aileden 3 kişi öldü
Yeni vergi paketiyle kayıplar en aza indirilecek!
Yeni vergi paketiyle kayıplar en aza indirilecek!
Erdoğan'dan kurmaylarına sokak köpeği talimatı
Erdoğan'dan kurmaylarına sokak köpeği talimatı
Sıfır araç güvenlik yönetmeliği uygulaması ertelendi
Sıfır araç güvenlik yönetmeliği uygulaması ertelendi
Kripto varlıklara ilişkin düzenleme Genel Kurulda
Kripto varlıklara ilişkin düzenleme Genel Kurulda
Bakanlıktan İYİ Partili Çömez hakkında suç duyurusu
Bakanlıktan İYİ Partili Çömez hakkında suç duyurusu
TBMM 1 Temmuz'da tatile girmeyecek
TBMM 1 Temmuz'da tatile girmeyecek
Gözler faiz kararına çevrildi: MB'den yeni adım gelir mi?
Gözler faiz kararına çevrildi: MB'den yeni adım gelir mi?
Ali Yalçın'dan 4688 sayılı Kanun'da değişiklik talebi
Ali Yalçın'dan 4688 sayılı Kanun'da değişiklik talebi
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,81 değer kaybederek 10.486,70 puandan tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Haziran 2024 18:27, Son Güncelleme : 26 Haziran 2024 18:27
Yazdır
Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 193,28 puan azalırken, toplam işlem hacmi 82,1 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,27, holding endeksi yüzde 1,31 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,13 ile turizm, en çok kaybettiren yüzde 3,27 ile madencilik oldu.

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 14 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 149 milyon dolar artarak 146 milyar 301 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Yurt dışında yerleşik kişiler de söz konusu dönemde 791,7 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) alırken, tarihte ilk kez 12 hafta üst üste alım yapan yabancıların bu dönemdeki toplam alımı 9 milyar dolara yaklaştı.

Yabancıların DİBS stoku 11 milyar 235,7 milyon dolarla 13 Mart 2020'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Analistler, küresel pay piyasalarında ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin daha fazla ipucu aranması ve banka yetkililerinin temkinli sözle yönlendirmeleriyle karışık bir seyir izlendiğini söyledi.

Yarın yurt içinde TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında açıklayacağı faiz kararı ve ekonomik güven endeksinin takip edileceğini belirten analistler, yurt dışında ise ABD'de büyüme, Japonya'da perakende satışlar, Çin'de sanayi karları ile Avro Bölgesinde ekonomik güven endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin izleneceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.400 ve 10.300 puanın destek, 10.500 ve 10.600 seviyelerinin direnç, konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı da yüzde 50 olarak hesaplandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber