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Trafiğe mayısta 232 bin 401 aracın kaydı yapıldı

Trafiğe mayısta 232 bin 401 aracın kaydı yapıldı, 2 bin 938 aracın kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam araç sayısı 29 milyon 791 bin 66 oldu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Haziran 2024 10:41, Son Güncelleme : 26 Haziran 2024 10:41
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Trafiğe mayısta 232 bin 401 aracın kaydı yapıldı

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 47,9'unu motosiklet, yüzde 38,5'ini otomobil, yüzde 7,5'ini kamyonet, yüzde 3,5'ini traktör, yüzde 1,7'sini kamyon, yüzde 0,5'ini minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre özel amaçlı taşıtta yüzde 61,5, otobüste yüzde 38,8, otomobilde yüzde 38,2, kamyonda yüzde 31,1, minibüste yüzde 26,2, traktörde yüzde 25,7, kamyonette yüzde 25,6 ve motosiklette yüzde 4,4 arttı.

Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı minibüste yüzde 48,9, otobüste yüzde 31,6, motosiklette yüzde 9,7 ve otomobilde yüzde 3,0 artarken özel amaçlı taşıtta yüzde 29,5, traktörde yüzde 18,8, kamyonette yüzde 9,8 ve kamyonda yüzde 8,3 azaldı.

Toplam taşıt sayısı 29 milyon 791 bin 66 oldu

Mayıs ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 52,5'ini otomobil, yüzde 18,6'sını motosiklet, yüzde 15,4'ünü kamyonet, yüzde 7,5'ini traktör, yüzde 3,3'ünü kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Mayıs ayında devri yapılan taşıtların yüzde 64,0'ını otomobil, yüzde 15,5'ini kamyonet, yüzde 13,1'ini motosiklet, yüzde 3,1'ini traktör, yüzde 2,0'ını kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

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