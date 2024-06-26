Lise müdür yardımcısının öldürülmesinde 2 gözaltı
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir lisenin müdür yardımcısının silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin 2 zanlı gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Haziran 2024 20:40, Son Güncelleme : 26 Haziran 2024 20:53
Yeni Mahalle Fatih Caddesi'ndeki evinden çıkan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Mahir Çoğaç, aracına bindiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Çoğaç, tabancayla açılan ateşte başından ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalenin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan Çoğaç, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaçan şüpheliyi arama çalışması başlatan polis ekipleri, 2 kişiyi gözaltına aldı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.