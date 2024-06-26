Memur zammı ile birlikte emeklilik dahil kıdem tazminatına hak kazanarak işten ayrılanlar alacağı ücrette de artış yaşanacak.

Zam oranları haziran enflasyon rakamlarının açıklanacağı 3 Temmuz'da belli olacak.

Haziran enflasyon rakamları 3 Temmuz'da saat 10.00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Enflasyon rakamları öncesinde beklentiler de netleşmeye başladı.

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcı Anketi'ne göre haziran ayında enflasyon yüzde 2,52 olacak.

MEMUR NE KADAR ZAM ALACAK?

Bu tahmine göre 6 aylık enflasyon oranı yüzde 25,81'e yükselecek. Oluşacak enflasyon farkı yüzde 6,40 olacak.

Böylece memur ve memur emeklileri yüzde 20,35 kümülatif zam alma hakkına sahip olacak.

TAHMİNİ ASGARİ ÜCRET TAVANI

Ocak-haziran döneminde kıdem tazminatı tavanı 35 bin 58 lira 58 kuruş olarak uygulandı.

Enflasyon beklentilerine göre hesaplanan zam oranı dikkate alındığında kıdem tazminatı tavan ücreti 42 bin 193 liraya yükselecek.

Asgari ücret ile çalışan işçinin kıdem tazminatı tavanı ise 20 bin 2 TL olarak uygulanmaya devam edecek.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NASIL BELİRLENİR?

Kıdem tazminatı tavan oranı memur maaş zam oranı ile belirleniyor.

Bu rakam 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden belirlenecek.

Nihai rakam 6 aylık enflasyon rakamlarının kesinleşmesi sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Genelgesi ile belli olacak.

Kıdem tazminatı tavanı artıyor: İşte beklenen rakamlar

Memur ve memur emeklilerinin zam oranı 3 Temmuz'da belli olacak. Zam oranı ile birlikte kıdem tazminatı tavanı da değişecek. Enflasyon beklentilerine göre kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak?

Memur zammı ile birlikte emeklilik dahil kıdem tazminatına hak kazanarak işten ayrılanlar alacağı ücrette de artış yaşanacak.

Zam oranları haziran enflasyon rakamlarının açıklanacağı 3 Temmuz'da belli olacak.

Haziran enflasyon rakamları 3 Temmuz'da saat 10.00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak.

Memur maaşları ne kadar olacak? İşte tahmini rakamlar

ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Enflasyon rakamları öncesinde beklentiler de netleşmeye başladı.

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcı Anketi'ne göre haziran ayında enflasyon yüzde 2,52 olacak.

Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Enflasyon tahminleri 2 farklı orana işaret ediyor

MEMUR NE KADAR ZAM ALACAK?

Bu tahmine göre 6 aylık enflasyon oranı yüzde 25,81'e yükselecek. Oluşacak enflasyon farkı yüzde 6,40 olacak.

Böylece memur ve memur emeklileri yüzde 20,35 kümülatif zam alma hakkına sahip olacak.

TAHMİNİ ASGARİ ÜCRET TAVANI

Ocak-haziran döneminde kıdem tazminatı tavanı 35 bin 58 lira 58 kuruş olarak uygulandı.

Enflasyon beklentilerine göre hesaplanan zam oranı dikkate alındığında kıdem tazminatı tavan ücreti 42 bin 193 liraya yükselecek.

Asgari ücret ile çalışan işçinin kıdem tazminatı tavanı ise 20 bin 2 TL olarak uygulanmaya devam edecek.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NASIL BELİRLENİR?

Kıdem tazminatı tavan oranı memur maaş zam oranı ile belirleniyor.

Bu rakam 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden belirlenecek.

Nihai rakam 6 aylık enflasyon rakamlarının kesinleşmesi sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Genelgesi ile belli olacak.

KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?

Kıdem tazminatı hesaplanırken, işçinin işten ayrılırken giydirilmiş en son brüt ücreti esas alınıyor. İşçiye, iş yerinde geçirdiği her bir yıl için bir aylık (30 gün) brüt ücreti tutarında ödeme yapılıyor, bu ödemeden sadece damga vergisi kesiliyor.