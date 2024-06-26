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Balıkesir'de 1 kişiyi öldüren, 1 kişiyi de yaralayan zanlı tutuklandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişiyi öldürdüğü, 1 kişiyi de yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Haziran 2024 23:03, Son Güncelleme : 26 Haziran 2024 23:03
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Balıkesir'de 1 kişiyi öldüren, 1 kişiyi de yaralayan zanlı tutuklandı

İddiaya göre, Camivasat Mahallesi 5030 Sokak'taki Gençlik Merkezi Pasajı'nda büfe işleten S.K. (31) ile Yasin Z. (44) ve yeğeni A.C.Z. (17) arasında alacak nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.K'nin pompalı tüfekle ateş ettiği Yasin Z. olay yerinde hayatını kaybetti, A.C.Z yaralandı.

Yaralı, ihbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yasin Z'nin cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından aynı hastanenin morguna gönderildi.

Şüpheli S.K. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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