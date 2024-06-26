Suriye'nin kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Haziran 2024 12:01, Son Güncelleme : 26 Haziran 2024 11:49
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Mehmetçik, teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 7 PKK/YPG'li teröristi başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.