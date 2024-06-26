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Eski Bakan Yaşar Yakış hayatını kaybetti

Eski Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış'ın yaşamını yitirdiği açıklandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Haziran 2024 11:58, Son Güncelleme : 26 Haziran 2024 12:01
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Eski Bakan Yaşar Yakış hayatını kaybetti

AK Parti'nin kurucu isimlerinden ve AK Parti'nin ilk Dışişleri Bakanı emekli diplomat Yaşar Yakış, bu sabah saat 07.30'da tedavi gördüğü hastanede 85 yaşında hayatını kaybetti.

Merhum Yakış için ilk tören, uzun yıllar görev yaptığı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenecek.

Memleketi Düzce'de toprağa verilecek

Mecliste saat 11.00'de başlayacak resmi uğurlamanın ardından Yakış'ın naaşı, memleketi Düzce'nin Akçakoca ilçesine getirilecek.

Yakış'ın cenazesi, ikindi namazına müteakip Akçakoca Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Yaşar Yakış kimdir?

1938 yılında Akçakoca'da doğan Yaşar Yakış, 1962 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu ve aynı yıl Dışişleri Bakanlığı'ndaki görevine başladı.

İlk yurt dışı görevinde Anvers Başkonsolosluğu Muavin Konsolosluğuna atanan Yakış, Lagos, Roma, ve Şam Büyükelçiliklerimiz ile Brüksel'deki NATO Daimi Temsilciliğimizde de çeşitli görevler üstlendi.

Yakış, 1985 yılında, Türkiye Cumhurbaşkanına, İslam Konferansı Örgütü Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komite Başkanlığı görevinde sekreterya hizmeti sunmak üzere kurulan İSEDAK Koordinasyon Kurulu'nu kurarak başkanlığını da yürüttü.

1988 yılında T.C. Riyad Büyükelçiliği görevine atanan Yakış, daha sonra sırasıyla T.C. Kahire Büyükelçiliği ve Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi ve Viyana'daki Uluslararası Kuruluşlar Nezdinde T.C. Daimi Temsilcisi görevlerinde bulundu.

1992-1995 yıllarında Büyükelçi Yakış, Ekonomik İşlerden Sorumlu Müsteşar Yardımcılığı görevini ifa etti.

Siyasete atıldı

Büyükelçi Yakış, 2001 yılında Dışişleri Bakanlığı'ndan emekli olarak Adalet ve Kalkınma Partisi kurucu üyesi olarak siyasete atıldı.

3 Kasım 2002'de düzenlenen genel seçimlerde Düzce'den milletvekili seçildi, 18 Kasım 2002 tarihinde de T.C. Dışişleri Bakanı olarak atandı. Daha sonraki hükümet değişikliğinde, görevini Abdullah Gül'e bıraktı.

Fransızca, İngilizce ve Arapça bilen ve Orta Doğu'ya ilişkin, çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri olan Yakış, Dışişleri Bakanlığı tarafından Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanan "Türkiye, Suriye ve Irak Arasında Su Sorunları" adlı bir kitabı da kaleme aldı. Yakış'ın yaşamının son döneminde kaleme aldığı 600 sayfalık hatıratı olan 'Çarıklı Bir Monşer'in Hatıraları' da yakın zamanda raflardaki yerini aldı.

Yakış, Türk-Suudi ilişkilerinin gelişmesine katkısı nedeniyle, Suudi Hükümeti tarafından Kral Abdülaziz Nişanı (birinci derece) ile taltif edildi.

Milletvekilliği görevini bıraktıktan sonra TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak ders verdi.

27 Kasım 2015'te Zaman gazetesinde yazmaya başlayan Yakış, kurucusu olduğu AK Parti' den 28 Mart 2016'da ihraç edildi. Yakış, evli ve bir çocuk babasıydı.

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