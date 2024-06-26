Asgari ücrete zam yapılacak mı? Bakan Işıkhan cevapladı

Son günlerde siyaset ve ekonomi kamuoyunun en önemli gündem maddelerinden biri olan asgari ücret için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan açıklama geldi.

Işıkhan, AK Parti grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularına verdiği yanıtta asgari ücrette artış olmayacağını belirtti.

Işıkhan göstergelerin olumlu geldiğini, yeni asgari ücreti belirlemek için Aralık ayında toplanılacağını ifade etti.

Bakan Işıkhan emekliye refah payının da gündemlerinde olmadığını söyledi.

Asgari ücrete artış konusu son olarak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe'nin görüşmesinde de gündeme gelmiş, Karatepe görüşmeye ilişkin açıklamalarında genel bir değişim için irade göremediklerini söylemişti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da Temmuz ayında asgari ücret artışı yapılıp yapılmayacağı konusuna ilişkin olarak, "Temmuz ayında asgari ücretle ilgili bir süreç olacak mı derseniz, şu anda olmayacağını ifade edebilirim" demişti.

Özel bir TV yayınında konuşan Dağ, "Esas mücadelemiz hem sabit gelirli, hem emekli, hem asgari ücretli, hem memur noktasında saf mücadeleyi enflasyonu düşürmek noktasında koymak lazım" diye konuşmuştu.