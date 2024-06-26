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Emeklilerin vakıflarda çalışmasına sınırlama

Anayasa Mahkemesi, emeklileri yakından ilgilendiren bir karara imza attı. Emeklilerin devlet desteği alan vakıf ve derneklerde emekli aylığı kesilmeksizin çalışması Anayasa'ya aykırı bulundu.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 26 Haziran 2024 12:23, Son Güncelleme : 26 Haziran 2024 12:26
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Emeklilerin vakıflarda çalışmasına sınırlama

5510 sayılı Kanunun ek 20. maddesine göre, emekli aylığı alanlar Türk Kızılay'ı, Yeşilay, Antalya Diplomasi Formu, Türkiye Maarif Vakfı, Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı'nda görev almaları durumunda emekli aylıkları kesilmiyordu.

Anayasa'ya aykırılık nedeniyle yapılan başvuruyu ele alan Anayasa Mahkemesi istisnayı eşitlik ilkesine aykırı buldu. 14 Haziran'da Resmi Gazete'de yayımlanan karar oy çokluğuyla alındı.

KARAR EYT'LİLERİ DE KAPSIYOR

Buna göre istisna dernek ve vakıflarda çalışan emekliler, ya işten ayrılacak ya da emekli aylıkları kesilecek.

Karar EYT ile emekli olanları da kapsıyor

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