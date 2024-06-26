Erdoğan'dan Cumhur İttifakı vurgusu: MHP ile omuz omuza yürüyoruz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı ve siyasette normalleşme sürecine ilişkin önemli mesajlar verdi.

"MHP ile omuz omuza yürüyoruz." diyen Erdoğan "Cumhur İttifakı'na karşı yapılan oyunlara geçit vermeyiz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

İSRAİL'İN GAZZE SALDIRILARI

"İsrail bu bayramda da kan dökmeye devam etti. İsrail'in barbarlığının kurbanı olan 38 bini aşkın Filistinli şehidimizi rahmetle anıyorum. Ecdadımız tarih boyunca Filistin'e nasıl sahip çıktıysa kuruluşundan itibaren Türkiye Cumhuriyeti nasıl Filistin'e sahip çıktıysa biz de aynı ruh ve cesaretle sahip çıkıyoruz ve çıkacağız.

"İSRAİL GÖZÜNÜ LÜBNAN'A DİKTİ"

Birileri Türkiye'de farklı siyasi kariyerlerinin icazet kapısı gördükleri Avrupa'da farklı konuşabilir ama biz içeride ve dışarıda hakkı konuşacak masumların yanında katillerin dimdik karşısında duracağız. Kimse bizden küresel siyonist şebekesinin baskısına boyun eğmemizi zalimler karşısında düğme iliklememizi beklemesin. İsrail'in şımarıklığına verilecek en etkili cevabın Filistin Devleti'nin tanınması olduğunu vurguladık. Gazze'yi yakıp yıkan İsrail'in şimdi de gözünü Lübnan'a diktiği anlaşılıyor. Batılı güçlerin perde arkasında İsrail'i desteklediklerini görüyoruz. Lafa gelince özgürlük, insan hakları ve adaletten dem vuran devletlerin Netanyahu gibi bir ruh hastasının esiri olmaları son derece vahimdir, zavallılıktır. Netanyahu'nun savaşı bölgeye yayma planları büyük bir felakete yol açacaktır. Bu kanlı planlara önce İslam alemi ve Orta Doğu ülkeleri tepki göstermelidir. Türkiye, kardeş Lübnan halkının ve devletinin yanındadır. Bölgedeki diğer ülkeleri de Lübnan'la dayanışma içinde olmaya davet ediyorum.

"YATIRIM DÜŞMANLIĞI YAPAN ÇAPSIZLARA KULAK ASMAYACAĞIZ"

'Millet yol mu yiyecek?' diyen yatırım düşmanlığı yapan çapsızlara kulak asmayacağız. Kazaların önünü maalesef tamamen kesemiyoruz. Kurban Bayramı'nda meydana gelen 7 bin 216 kazada 72 insanımız hayatını kaybederken 13 bin 474 kişi de yaralandı.

DİYARBAKIR-MARDİN ARASINDAKİ ANIZ YANGINI FACİASI

Diyarbakır Mardin arasında çıkan anız yangını hepimizin yüreğini yakmıştır. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah rahmet diliyorum. Devletimizin ilgili tüm kurumları yangına müdahale noktasında gereken neyse yapılmıştr. Yangının çıkış nedenleri ortaya konacaktır.

"FELAKET ÜZERİNDE TEPİNENLERİ ALLAH'A HAVALE EDİYORUZ"

Bir felaket üzerinde tepinenleri Allah'a havale ediyoruz. Bir avuç kefen hırsızı selden kütük kapma yarışına giriyor. Bunun adı siyasi nebbaşlıktır.

DEM PARTİ'YE TEPKİ: PORTEKİZ MAÇI SONRASI MİLLETİN SİNİR UÇLARIYLA OYNAMA GİRİŞİMLERİ ASLA MASUM DEĞİL

Portekiz maçı sonrası bu zihniyet mensup kansızların milletin sinir uçlarıyla oynama girişimleri asla masum değildir. Milletimizin birliğini bozamayacaklar. AK Parti olarak Kandil'in ayak takımına meydanı bırakmadık bırakmayacağız.

"MİLLİLERİMİZİN TARİHİ BİR ZAFERE İMZA ATACAKLARINA İNANIYORUM"

Millilerimizin bu akşam inşallah tarihi bir zafere imza atacaklarına inanıyorum. Aslanlarımıza Çekya maçında başarılar diliyorum Rabbim ayaklarına taş değdirmesin diyorum. İnşallah bu akşam 85 milyon tek yürek olarak dualarımızla A Milli Futbol Takımımızın yanında olacağız. Türkiye'nin başarıları karşısında karalar bağlayan müptezellere yeni hezimetler yaşatacağız.

"AK PARTİ ASLA GERİLİM SİYASETİ GÜTMEDİ"

AK Parti asla ve asla gerilim siyaseti gütmedi. Eserlerimizde hiçbir zaman ayrımcılık yapmadık. Biz hizmet üretirken vatandaşımızın kökenine yaşam tarzına bakmadık. Bizim siyasetimiz insan odaklı siyasettir. Gerilim siyasetiyle ayrıştırmayal değil bütünleştirmeye milletimizden ilgi gördük.

"ÇABAMIZ MUHALEFETİ NORMALLEŞTİRME ÇABASIDIR"

Siyasette yumuşama, muhataplarımızın ifadesiyle normalleşme çabamız aslında muhalefeti normalleştirme çabasıdır. Sıkılı yumrukları açacak olan muhalefettir, hançerleri kınına koyacak olan muhalefettir, dilini düzeltecek olan muhalefettir. Yumuşaması, normallaşmesi gereken muhalefettir.

"İKTİDAR PARTİSİ İLE ANA MUHALEFET PARTİSİ ARASINDA SİYASİ İTTİFAK OLMAZ"

İktidar partisi ile ana muhalefet partisi arasında siyasi ittifak olmaz. Uzlaşma, yumuşama olur ama ittifak olmaz. Biz de zaten böyle bir çaba içerisinde değiliz.

CHP'YE SERT TEPKİLER

Biz ülkemizin çıkarları için yapıcı davranmaya çalışırken CHP Genel Başkanı'nın siyaseti nasıl gerilime sürüklemeye çalıştığını milletimiz yakından izliyor. İadeiziyaretimizin üzerinden 2 gün bile geçmeden yapılan çiğlikleri herkes takipe diyor. Karşımızdakilerin ciddi bir hazım problemi yaşadıkları anlaşılıyor. Biz 22 yıldır kimi zaman yalnız kimi zaman samimi dostlarımızla bu yolu yürüyoruz. Bu 22 yıl boyunca CHP'den hoşgörü nezaket görmedik bundan dolayı hiçbir şey kaybetmedik. Bugün de siyasi bir kazanç peşinde değiliz. CHP gerilim siyasetini artık bıraksın istiyoruz.

"DİYALOĞA ŞANS TANIMA ARZUMUZ CUMHUR İTTİFAKI'NA YÖNELİK HADSİZLİKLERİ KABULLENECEĞİMİZ ANLAMINA GELMEZ"

Diyaloğa şans tanıma arzumuz Cumhur İttifakı'na yönelik hadsizlikleri kabulleneceğimiz anlamına gelmez. Edepli olmamız edepsizliği göz yumacağımız anlamına asla gelmez. Yumuşak başlıyız ama boynu çekilecek uysal koyun da değiliz. Suç ortağı arayanlar kendilerini fazla yormasın nereden geldiğini ve nereye gittiğini açıklamayamadıkları para kulelerine baksınlar. Sözde kent uzlaşısında kimlerle yol yürüdüklerini sorgulasınlar. Muhalefetten yapıcı davranmalarını bekliyoruz. Diyalog süreci parti içi iktidar kavgasına kurban edilmemelidir. Biz rahatız.

"ELEŞTİRİ SINIRLARINI AŞAN YAKIŞIKSIZ İFADELERİ SİNEYE ÇEKMEYİZ"

Eleştiri sınırlarını aşan yakışıksız ifadeleri sineye çekmeyiz. Birilerinin ortaklık arayışı AK Parti'nin 22 yıllık hizmet mirasından pay kapmaksa kimseyi başarı hikayemize ortak etmeyiz.

"MHP İLE OMUZ OMUZA YÜRÜYORUZ"

Cumhur İttifakı Türkiye'nin bekasının teminatı olmuştur. Yol arkadarşımız MHP ile omuz omuza yürüyoruz. Cumhur İttifakı her ne kadar farklı siyasi partilerin bir araya gelmesinden teşekkül etmiş olsa bile Türkiye adına birdir tek yürektir tek ruh tek vücuttur.

"CUMHUR İTTİFAKI SAPASAĞLAM AYAKTADIR, BİRDİR BÜTÜNDÜR SARSILMADAN AYAKTA KALACAKTIR"

Gerek Sayın Devlet Bahçeli gerekse şahsım; yapılan saldırıları, fitne çabalarını, saldırıların arkasındaki aklı net biçimde görüyoruz. Bunların meselesi MHP'den ziyade Türkiye'nin güvencesi olan Cumhur İttifakı'dır. Bu tuzağa düşmeyeceğiz. 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı meydanlarda kurulan Cumhur İttifakı sapasağlam ayaktadır, birdir, bütündür ve sarsılmadan ayakta kalacaktır. Cumhur İttifakı olarak sarsılmadan yolumuza devam ediyoruz, edeceğiz. Partililerimize yönelik saldırılara karşı bir olmaya tüm saldırılara birlikte göğüs germeye devam edeceğiz. Cumhur İttifakı'nın herhangi bir üyesine yapılan saldırı, doğrudan Cumhur İttifakı'nın birliğine, bütünlüğüne yapılmıştır. Bu saldırılara geçit vermeyiz. Bu saldırılara eyvallah demeyiz. Oynanan oyunun farkındayız. İtibar suikastleriyle bitleri kanlanan FETÖ'nün tetikçi kalemleriyle nereye varılmak istendiğini çok iyi biliyoruz.

EKONOMİ MESAJLARI

Hayat pahalılığı sorununu kalıcı refah artışını sağlayarak çözeceğiz. Önümüzdeki aylardan itibaren enflasyonun ateşinin düştüğünü göreceğiz.

"MİLLETİMİZİN BİZDEN BEKLEDİĞİ DEĞİŞİMİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Önceki gün MYK toplantısında bazı illerimizde nöbet değişimine gittik. Kendi takvimimiz ve harekat planımız çerçevesinde başka tasarruflarda da bulunacağız. Milletimizin bizden beklediği değişimi gerçekleştireceğiz."

ayretindeyiz.