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'Sibergöz-46' operasyonunda 275 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yasa dışı bahis oynatanlara toplam 31 ilde düzenlenen "Sibergöz-46" operasyonlarında 275 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Haziran 2024 12:56, Son Güncelleme : 26 Haziran 2024 12:57
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'Sibergöz-46' operasyonunda 275 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) koordinesinde, Adana ve Edirne merkezli 31 ilde, "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun"a muhalefet, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu 30 ilde operasyon düzenlendiğini bildiren Yerlikaya, operasyonlarda şüphelilerin, yurt dışında kurulan yasa dışı bahis ofisleri aracılığıyla 5 farklı yasa dışı bahis sitesi üzerinden bahis oynattıklarının belirlendiğini açıkladı.

Şüphelilerin banka, kripto varlık hizmet sağlayıcılarındaki hesap hareketleri incelendiğinde 7 milyar Türk lirası işlem hacminin bulunduğunun, suçtan elde edilen gelirin kripto varlık hizmet sağlayıcıları vasıtasıyla yurt dışına çıkartarak akladıklarının tespit edildiğini aktaran Yerlikaya, operasyonda 242 şüphelinin yakalandığını vurguladı.

Yerlikaya, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda da yasa dışı bahis oynatan ve banka hesaplarında yasa dışı bahisle bağlantılı yaklaşık 40 milyon lira işlem hacmi bulunduğu tespit edilen 33 şüphelinin yakalandığını kaydetti.

Yerlikaya, operasyonlarda ilk belirlemelere göre 2 ruhsatsız pompalı tüfek, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, çok miktarda döviz, Türk lirası ile çok sayıda dijital materyale, banka, elektronik para ve kripto varlık hizmet sağlayıcı hesapları ile suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerin aklanması sonucu elde edilen toplam 555 milyon 750 bin lira değerinde 81 otomobil, 19 iş yeri ve 4 arsaya el konulduğunu bildirdi.

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