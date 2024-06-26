Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rutte'ye tebrik telefonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreterliği görevine seçilen Mark Rutte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Haziran 2024 13:29, Son Güncelleme : 26 Haziran 2024 13:59
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Mark Rutte yeni görevinde başarılar diledi.
Rutte de görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.
"Washington'da bir araya geleceğiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Rutte ile Washington'da bir araya geleceklerini söyledi.