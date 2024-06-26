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Bakan Şimşek: İftira siyasetinin dozu her geçen gün artmaktadır

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP'li Deniz Yavuzyılmaz'ın bazı özelleştirmelerle ilgili 2017 yılında gerçekleştirilen "Türk Lirası'na dönüşüm işlemleri"nde kamu zararı oluştuğununa dair iddiasına sert tepki gösterdi. Şimşek, "Programımızın olumlu sonuçlarını aldığımız bu dönemde iftira siyasetinin dozu her geçen gün artmaktadır." dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Haziran 2024 14:09, Son Güncelleme : 26 Haziran 2024 14:09
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Bakan Şimşek: İftira siyasetinin dozu her geçen gün artmaktadır

Hazine ve Maliye Bakanlığı, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın bazı özelleştirmelerle ilgili 2017 yılında gerçekleştirilen "Türk Lirası'na dönüşüm işlemleri"nde kamu zararı oluştuğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Şimşek şu ifadelere yer verdi:

"Programımızın olumlu sonuçlarını aldığımız bu dönemde iftira siyasetinin dozu her geçen gün artmaktadır. 2017 yılında 683 sayılı KHK kapsamında başvuran tüm şirketlerin istisnasız faydalandığı, Sayıştay denetimiyle herhangi bir kamu zararı olmadığı raporlarla tespit edilen uygulama çarpıtılarak yeniden gündeme taşınmıştır. Kanunlara uygun ve herkese eşit uygulanan bu imkanın kamuoyunu yanıltmak amacıyla sunulmasını doğru bulmuyoruz. Biliyoruz ki vatandaşımız nezdinde bu tür çarpıtma siyasetinin yeri yoktur."

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