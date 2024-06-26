Merkez Bankası rezervlerinde tarihi rekor
Merkez Bankasının toplam rezervleri, 14 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 149 milyon dolar artarak 146 milyar 301 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Haziran 2024 14:43, Son Güncelleme : 26 Haziran 2024 14:46
Merkez Bankasının toplam rezervleri, 14 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 149 milyon dolar artarak 146 milyar 301 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.