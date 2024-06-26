Rize'de sağanak, taşkın ve heyelanlara neden oldu

Pazar ilçesinin Başköy, Bucak, Akbucak, Keskikköprü, Irmak, Subaşı, Alçılı, Sivrikale, Dernek, Şehitlik, Şentepe ve Kayahantaş; Ardeşen ilçesinin Yeniköy, Gündoğan, Serindere, Beyazkaya ve Pirinçlik; Fındıklı ilçesinin Cennet, Yeniköy, Arılı, Hara, Karali ve Gürsü; Çamlıhemşin ilçesinin Derecik; Güneysu ilçesinin ise Ballıdere köylerinde şiddetli yağışa bağlı toprak kaymaları meydana geldi.

Hasar gören ve bir kısmı ulaşıma kapanan yollarda İl Özel İdare ekipleri, 21 iş makinesi ve 25 personelle çalışma yürütüyor.

Pazar ilçesinde yağışın etkisiyle debisi yükselen yan derelerden taşan su, bazı binaların zemin ve bodrum katlarını bastı.

Cadde ve sokaklarda biriken su, zaman zaman trafikte aksamalara yol açtı. Sürücüler, polislerin yönlendirmesiyle yollarda güçlükle ilerledi.

Pazar Belediyesi ekipleri, iş makineleriyle su tahliye çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan Karadeniz Sahil Yolu Kirazlık Mahallesi mevkisinde, yağmur suyu kanalllarının tıkanması sebebiyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Trafik polislerinin güvenlik önlemi aldığı güzergaha, Karayolları ekipleri sevk edildi.

Yağışın devam ettiği bölgede emniyet, jandarma, AFAD, AKUT ve UMKE ekipleri, yaşanabilecek olumsuzluklara anında müdahale edebilmek için hazır bekletiliyor.