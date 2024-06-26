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İzmir BB Başkanı Tugay'dan memurların eylemine ilişkin açıklama

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, sendika ile belediye arasındaki sosyal denge tazminatını içeren toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerindeki uzlaşmazlık nedeniyle memurların iş bırakmasına yönelik, "Yetkili sendikanın yasal sınırlar içinde kalan bir sözleşmeyi imzalamaması halinde, ortada bir sözleşme olmamasından dolayı mevcut sosyal denge tazminatı ödemesi de yasal dayanaktan yoksun kalmaktadır." ifadesini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Haziran 2024 20:06, Son Güncelleme : 26 Haziran 2024 20:35
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İzmir BB Başkanı Tugay'dan memurların eylemine ilişkin açıklama

Tugay, yaptığı yazılı açıklamada, sosyal denge tazminatının yasal sınırlar içerisinde kalması konusunda zorlayıcı hükümler bulunduğunu anımsattı.

Başkan Tugay, 2024-2025 yıllarını kapsayan 7.Dönem Toplu Sözleşmenin Yerel Yönetim Hizmet Koluna ilişkin bölümün 1. maddesinde bu tazminatın aylık tavan tutarının en yüksek devlet memuru aylığının (Ek gösterge dahil) yüzde 120'si olarak belirlendiğini, bugünkü tutarın yüzde 20 vergi dilimine göre brüt 8 bin 673 lira, net 6 bin 873 lira olduğunu belirtti.

Bu tazminatın ödenebilmesinin ön koşulunun belediye başkanının konuyla ilgili yapacağı teklifin belediye meclisince kabul edilmesi, ardından da yetkili sendikayla sözleşme imzalanması olduğunu vurgulayan Tugay, tarafına sınırları belirlenmiş bir yetki verildiğini ifade etti.

Sendikaların kendisinden yasal olarak yapamayacağı bir talepte bulunmaması gerektiğini belirten Tugay, şunları kaydetti:

"Yasal sınırı aşan sosyal denge tazminatı ödemeleri nedeniyle sadece 2022 yılı Aralık ayı için tespit edilen kamu zararı tutarı 16.944.073,89 lira, 2023 yılının tamamı için hesaplanan kamu zararı tutarı ise 346.203.239,63 liradır. Sayıştay'ca kamu zararının tazminine karar verilmesi halinde sorumlular, ilamda yer alan kamu zararını tek başlarına veya birlikte tazmin ile yükümlüdürler.

Sonuç itibariyle, hem yasaların ve hem de Belediye Meclisinin tarafıma verdiği yetkiyi aşarak yasal sınırların üzerinde bir sosyal denge sözleşmesine imza koyduğumda, oluşacak sorumluluğun kapsamına sadece şahsım değil, harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisi sıfatıyla bunu uygulamak zorunda kalacak daire başkanları ve şube müdürleri de girmektedir. Sayıları 300'e yaklaşan bu arkadaşlarımın imza koymadıkları bir sözleşme nedeniyle gelirlerinin çok üstünde bir mali sorumlulukla karşı karşıya kalacak olmalarını, bir kamu yöneticisi ve bir insan olarak kabul etmem mümkün değildir. Yetkili sendikanın yasal sınırlar içinde kalan bir sözleşmeyi imzalamaması halinde, ortada bir sözleşme olmamasından dolayı, mevcut sosyal denge tazminatı ödemesi de yasal dayanaktan yoksun kalmaktadır."

- TİS görüşmeleri

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Tüm Bel-Sen arasında gerçekleştirilen TİS görüşmelerinde sosyal denge tazminatında uzlaşı sağlanaması üzerine memurlar, 12 Haziran'dan bu yana zaman zaman Kültürpark'ta eylem yapıyor.

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