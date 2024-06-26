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Ankara Tren Gar Davası 1 Temmuz'a ertelendi

Ankara Tren Garı Meydanı'nda 10 Ekim 2015 tarihinde DEAŞ'ın düzenlediği terör saldırısında 101 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin 10'u tutuklu, 16'sı firari 26 sanığın yargılandığı dava 1 Temmuz'a ertelendi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 26 Haziran 2024 18:55, Son Güncelleme : 26 Haziran 2024 19:35
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Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanıklarla bulundukları cezaevinden video konferans yöntemiyle bağlantı kurulurken taraf avukatları salonda hazır bulundu. Bazı siyasi parti ve sendika temsilcilerinin de takip ettiği duruşmada Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan söz alarak dosyaya TBB olarak katılma talebinde bulundu. Mahkeme, TBB'nin talebini kabul etti.

Yargılamanın başladığını ifade eden Mahkeme Başkanı, söz isteyen ailelere salonda hoparlör olmamasını gerekçe göstererek mümkün olmadığını söyledi. Tüm duruşmaları takip ettiklerini ifade eden aileler, söz almak için mahkemeden ricacı oldu. Ardından Başkan, mikrofon temin edilmesi için duruşmaya 15 dakika ara verdi. Mikrofonun temin edilmesinin ardından mahkeme başkanı olayda hayatını kaybeden Uygar Coşgun'un annesi Nuray Coşgun'a söz verdi.

"Bu hayatta ne istersiniz?' diye sorsalar 'bir kere daha evladıma sarılmak isterim"

Oğlunun hayatını kaybetmesinin ardından zor zamanlar geçirdiğini ifade eden Coşgun, "Benim torunum babasını 2 buçuk yaşında kaybetti. Mezarlığa gittiğimizde, 'burası babamın evi' diyor. Bana 'bu hayatta ne istersiniz?' diye sorsalar 'bir kere daha evladıma sarılmak isterim, bir kere'. Biz adalet istiyoruz, gerçek adalet istiyoruz" diye konuştu.

Hayatını kaybeden Güney Doğan'ın annesi Derman Doğan da oğlunun Ankara'ya barış için geldiğini ifade etti. Oğlunun katledildiğini söyleyen Doğan, mahkemeden adalet istediğini belirtti. Avukat Nuray Özdoğan ise "Bu katliam eli değmiş kim varsa hepsinden şikayetçiyiz, hiç kimsenin kanı yerde kalmayacak" ifadelerine yer verdi.

Maktul ailelerinin ifadelerinin ardından duruşma 1 Temmuz'da devam etmek üzere ertelendi.

Davanın geçmişi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının terör saldırısıyla ilgili hazırladığı iddianame, 13 Temmuz 2016'da Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilerek, ilk duruşma 7 Kasım 2016'da görülmüştü.

Yargılama sonucu mahkeme 3 Ağustos 2018'de davayı karara bağlamış ve 9 sanığı "anayasal düzeni ihlal" suçundan birer, "100 kişiyi kasten öldürme" suçundan da 100'er kez olmak üzere toplam 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırmış, davanın firari 16 sanığı hakkındaki dosyanın da ayrılmasına hükmetmişti.

"Silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 18 yıl hapisle cezalandırılan sanık Ekici'nin ayrıca "anayasal düzeni ihlal", "100 kişiyi kasten öldürme" ve terör eyleminde yaralanan müştekileri için "öldürmeye teşebbüs" suçlarından da yargılanması için suç duyurusunda bulunulmuştu.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi dosyayı bazı sanıklar yönünden kısmen bozmuştu. Ekici hakkında "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçlamasıyla kurulan mahkumiyet kararını da bozan daire, Ekici'nin "kasten öldürme" ve "insanlığa karşı suç"tan yargılanması gerektiğini belirtmişti. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, yargılama sırasında Ekici hakkındaki dava, saldırıyla ilgili firari 16 sanıklı dava ile 9 kişi hakkında açılan davaları birleştirmiş, yargılamada sanık sayısı 26 olmuştu. Bir kişinin de saldırıda aldığı yaralar sebebiyle sonradan vefat etmesi sonucu maktul sayısı 101'e yükselmişti.

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