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Bakan Tunç: Millet düşmanlarından hesap soran bir yargımız var

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Bugün milli iradenin yanında duran, darbecileri yargılayan, millet düşmanlarından hesap soran bir yargı sistemimiz var. İşte birilerinin de hazmedemediği maalesef budur" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 26 Haziran 2024 20:27, Son Güncelleme : 26 Haziran 2024 20:28
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Bakan Tunç: Millet düşmanlarından hesap soran bir yargımız var

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Hukuk Fakültesinin 2023-2024 yılı eğitim ve öğretim döneminin mezuniyet törenine katıldı. AYBÜ'nün Keçiören kampüsünde gerçekleştirilen törende konuşan Bakan Tunç, "Ülkemiz son 22 yıl her alanda önemli reformlara ve ilerlemelere sahne oldu. Kim ne derse desin, her alanda insanı güçlendirmek için çalıştık. Eğitime ve sağlığa önem verdik. Sosyal politikalardan kültüre, adalete, güvenliğe varıncaya kadar her büyük ilerlemeler sağladık" ifadesini kullandı.

"22 yılda adliye binası 78'den 367'ye yükseldi"

Son 22 yılda adalet sisteminde fiziki koşulların iyileştirildiğini belirten Bakan Tunç, "2002 yılında sadece 78 müstakil adliye binamız vardı ve onlar da fiziki olarak yetersiz binalardı. Bugün müstakil 367 müstakil adalet binamız var" ifadesini kullandı.

"Hakim ve savcı sayısı 9 binlerden 24 bin 285'e ulaştı"

Bakan Tunç, "9 bin 349 olan hakim ve savcı sayımız bugün 24 bin 285'e ulaştı. Personel sayımızı da 52 binden 186 bine yükseltmiş bulunuyoruz. Tabii ki fiziki imkanlar, hakim, savcı, avukat, insan unsuru ve personelimiz. Kanunlarımızın vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap verebilmesi adına da önemli ilerlemeler sağladık. Temel kanunlarımızın tamamını yeniledik. Anayasamızda gerçekleştirdiğimiz reformlarla hukuk devleti ilkesini güçlendirdik. Hak arama yollarını arttırdık. Temel hak ve özgürlükleri alabildiğince genişlettik. Hak arama yolları, bireysel başvuru hakkından bilgi edinme hakkına varıncaya kadar kişisel verilerin korunmasından, özel hayatın korunmasına, kamu denetçiliğine varıncaya kadar önemli reformları anayasal değişiklikleri milletimizin desteğiyle başardık" ifadelerini kullandı.

"Askeri yargı ve devlet güvenlik mahkemeleri vardı, kaldırdık"

Yapısal reformlar ile temel hak ve özgürlükleri demokratik ülkelere yakışır şekilde yükselttiklerini ifade eden Bakan Tunç, "Hukuk devleti ilkesini tahkim ettik. Yargı birliğini sağladık. Askeri yargı vardı, kaldırdık. Devlet güvenlik mahkemeleri vardı, kaldırdık. Milli Güvenlik Kurulunun yapısı, demokratik devleti ilkesiyle bağdaşmıyordu. Yine Anayasa Mahkememizin, Hakimler Savcılar Kurulumuzun yapısı. Tüm bunları demokratik hukuk devleti ilkesine uygun hale getirerek yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığını güçlendirdik" dedi.

"Darbecilerin yargılanmasının yolunu açtık"

Bakan Tunç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ülkemizin de demokratik standartlarını yukarıya taşıdık. Anayasamızda sıkıyönetim diye bir madde vardı anayasamızda, kaldırdık. Anayasamızda darbeciler yargılanamaz diye bir madde vardı milletimizin desteğiyle bunları kaldırdık. Darbecilerin yargılanmasının yolunu açtık."

"Bağımsız yargı darbecilerden hesap sordu"

Tarafsız ve bağımsız yargının son 22 yılda yapılan reformlar ile Türkiye'ye kazandırıldığını ifade eden Bakan Tunç, "Tarafsız ve bağımsız yargı bugün 28 Şubat darbecileri ve 12 Eylül darbecilerinden de hesap sordu. 15 Temmuz o karanlık gecesini yaşatan, FETÖ teröristleriyle ilgili olarak hemen evlerinden, o adliyelere koşarak yargılamaları, soruşturmaları başlatan o darbeci teröristler hakkında yakalama ve gözaltı kararlarını veren bağımsız ve tarafsız yargımızdır" diye konuştu.

"Millet düşmanlarından hesap soran bir yargı sistemimiz var"

Türk yargısını eleştirenleri işaret eden Tunç, şu ifadelere yer verdi:

"Geçmişte maalesef bugün yargıyı eleştirenler, bugün yargının bağımsız olmadığı yönünde birkaç karardan yola çıkarak tüm yargı teşkilatını töhmet altında bırakmaya çalışanlara baktığımız zaman o geçmişte özellikle o günün ve bugün duayen gazeteci olarak köşelerinde ahkam kesen ve bazı televizyon kanallarında bir takım eleştirilerde bulunan o kişilerin geçmişte nasıl darbecilerin yanında olduğunu, o darbecileri destekleyen yargı mensuplarının bugünkü yargıdan daha bağımsız ve tarafsız olduğu yönündeki açıklamalarını duyduğumuzda evet onlar şunu diyoruz. 'Bugün yargımız her zamankinden daha tarafsız ve bağımsızdır'. Geçmişte 27 Mayıslarda, 12 eylüllerde, 28 Şubat'larda darbecilerin, vesayetçilerin yanında duran, onlara destek veren darbecileri değil de darbe mağdurlarını yargılayan yargı yerine bugün milli iradenin yanında duran, darbecileri yargılayan, millet düşmanlarından hesap soran bir yargı sistemimiz var. İşte birilerinin de hazmedemediği maalesef budur."

Bakan Tunç, konuşmasının ardından hukuk fakültesi mezunlarına diplomalarını takdim etti.

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