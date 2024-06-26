Çanakkale'deki yangın nedeniyle Assos Atik kenti ziyarete kapatıldı
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Behramkale köyü sınırlarında çıkan yangında Assos Örenyeri'nde kültür varlıkları açısından herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını, gerekli tespit çalışmalarının yürütülmesi nedeniyle örenyerinin 3 gün ziyarete kapatıldığını duyurdu.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 26 Haziran 2024 21:10, Son Güncelleme : 26 Haziran 2024 21:13
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Çanakkale ili, Ayvacık ilçesi Behramkale köyü sınırlarında bugün 16.30 sularında çıkan yangın, ekiplerin yoğun çalışması ile kontrol altına alınmış olup soğutma çalışması devam etmektedir. Yangında Assos Örenyerinde kültür varlıkları açısından herhangi bir olumsuzluk bulunmamakla birlikte yapılan çalışmalara kolaylık sağlanması ve örenyerinde gerekli tespit çalışmalarının yürütülebilmesi için Assos Örenyerimiz 27-28-29 Haziran tarihleri boyunca ziyarete kapalı olacaktır" denildi.