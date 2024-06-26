Otomobille hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Haziran 2024 22:33, Son Güncelleme : 26 Haziran 2024 22:34
Atilla Yıldız idaresindeki 44 DL 323 plakalı hafif ticari araç, Yavuz Selim Mahallesi Karagöz Caddesi'nde V. T. yönetimindeki 34 UK 2178 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Atilla Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralılar V.T, M.T. ve M.E.T. ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.