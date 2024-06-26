A Milli Futbol Takımı EURO 2024'te son 16 turunda
EURO 2024 F Grubu son maçında Çekya'yı 2-1 mağlup eden Türkiye, 6 puanla grubunu ikinci sırada tamamlayarak son 16 turuna yükseldi ve Avusturya ile eşleşti.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Haziran 2024 23:55, Son Güncelleme : 27 Haziran 2024 00:03
A Milli Futbol Takımı, 2000 ve 2008 yıllarından sonra tarihinde 3. kez Avrupa Futbol Şampiyonası gruplarından çıkma başarı gösterdi.
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda F Grubu 3. ve son maçında A Milli Futbol Takımı, Volkspark Stadyumu Çekya ile karşı karşıya geldi. Müsabakadan 2-1 galip ayrılan milliler puanını 6 yaptı ve grubu ikinci sırada tamamladı. Ay-yıldızlılar bu sonuçla Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 3. kez gruptan çıkması başarısı gösterdi.
Kırmızı-beyazlılar, 2000 ve 2008 yılından sonra bu başarıyı tekrarladı.