27 Haziran 2024'ten önemli gündem başlıkları
1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis ile görüşecek.
(TBMM/12.30)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesinde, Bakanlığın Bilim Kurulu Komisyonlar Toplantısı'na katılacak.
(Ankara/09.45)
2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Marmara Deniz Eylem Planı Koordinasyon Kurulu 4. Toplantısı'na iştirak edecek.
(İstanbul/12.30)
3- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/11.30)
4- 22. ve 23. Dönem Düzce Milletvekili 58. Hükümet Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış için cenaze töreni düzenlenecek.
(TBMM/11.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Fas Enerji Dönüşümü ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Leila Benali ile bir araya gelecek.
(Rabat, Fas)
2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısında alınan faiz kararı ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara14.00/14.30)
3- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu haftalık bankacılık sektörü verilerini duyuracak.
(Ankara/14.00)
4- Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı ekonomik güven endeksi ile 2023 yılı sanayi ürün verilerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krizin yansımaları izleniyor.
(Gazze/Kudüs)
SPOR
1- A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri hazırlıkları kapsamında Filipinler ile karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/20.00)
2- Fenerbahçe Futbol A Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'ndaki tesislerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek.
(Düzce/09.30)