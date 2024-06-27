TBMM'nin çalışma süresi uzatıldı.

Anayasa'nm 93'üncü, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 5'inci maddelerine göre, I Temmuz 2024 Pazartesi günü tatile girmesi gereken Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatile girmemesine ve çalışmalarına devam etmesine, Genel Kurulun 25.06.2024 tarihli 95'inci Birleşiminde karar verilmiştir.

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