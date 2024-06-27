YSK illerin milletvekili sayılarını belirledi... İstanbul'un vekil sayısı düştü

Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararında, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından en son 2023 yılına ait nüfus bilgileri çerçevesinde 600 milletvekilinin il ve seçim bölgelerine göre dağılımları yer aldı.

Karara göre İstanbul'un çıkaracağı milletvekili sayısı 98'den 96'ya, Hatay'ın 11'den 10'a, Kütahya'nın da 5'ten 4'e düştü.

Bursa'nın çıkaracağı milletvekili sayısı 20'den 21'e, Eskişehir'in 6'dan 7'ye, Tunceli ve Bayburt'un çıkaracağı milletvekili sayısı da 1'den 2'ye çıkarıldı.

İşte YSK'nın belirlediği yeni milletvekili sayıları: