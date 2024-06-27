Bodrum'da içme suyu isale hattı patladı, yol çöktü
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, içme suyu isale hattının patlaması nedeniyle yolda büyük çapta çukur oluştu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Haziran 2024 09:38, Son Güncelleme : 27 Haziran 2024 09:45
Bodrum-Gündoğan kara yolu Gölköy Mahallesi girişindeki içme suyu isale hattı henüz belirlenemeyen nedenle patladı.
İsale hattının patlamasının ardından kara yolunda büyük çapta çukur oluştu. Tazyikli su nedeniyle araçlar yolda güçlükle ilerledi. Jandarma ekiplerince bölgede güvenlik tedbiri alındı.
Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekiplerinin bölgede onarım çalışması başlattığı öğrenildi.