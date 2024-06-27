103 hırsızlık suçundan 138 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
Kırıkkale'de 103 hırsızlık suçundan hakkında 138 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü kadın yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Haziran 2024 09:47, Son Güncelleme : 27 Haziran 2024 09:48
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, bu kapsamda 103 hırsızlık suçundan hakkında 138 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.G'yi yakaladı.
E.G, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.