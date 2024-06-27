103 hırsızlık suçundan 138 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

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