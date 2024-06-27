İletişim Başkanlığı: İsrail Savunma Bakanlığının paylaştığı silah 'oyuncak'
İletişim Başkanlığı: İsrail Savunma Bakanlığının paylaştığı silah 'oyuncak'
%3,74 Faizli 70.000 TL Kredi!
%3,74 Faizli 70.000 TL Kredi!
Sponsorlu İçerik
MSB: Ordumuz her türlü senaryoya hazır
MSB: Ordumuz her türlü senaryoya hazır
10 soruda kripto varlık düzenlemesi
10 soruda kripto varlık düzenlemesi
230 bin öğretmene 'başöğretmenlik' imkanı
230 bin öğretmene 'başöğretmenlik' imkanı
İkinci el çevrim içi oto pazarında satışlar mayısta yüzde 7 azaldı
İkinci el çevrim içi oto pazarında satışlar mayısta yüzde 7 azaldı
YSK yenileme seçimlerinin kesin sonuçlarını açıkladı
YSK yenileme seçimlerinin kesin sonuçlarını açıkladı
Yabancı uyrukluların evlilik işlemlerinde yeni zorunluluk
Yabancı uyrukluların evlilik işlemlerinde yeni zorunluluk
Ergenekon kumpası davasında eski hakimlere hapis cezası
Ergenekon kumpası davasında eski hakimlere hapis cezası
Otomotivde '6 ay-6 bin km' düzenlemesi uzatıldı
Otomotivde '6 ay-6 bin km' düzenlemesi uzatıldı
Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak
Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak
TAG Otoyolu'nda zincirleme kazada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
TAG Otoyolu'nda zincirleme kazada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Kirada sınır kalkıyor kiralıkta sıkıntı büyüyor
Kirada sınır kalkıyor kiralıkta sıkıntı büyüyor
İstanbul'da evlenmenin maliyeti 600 bin lira
İstanbul'da evlenmenin maliyeti 600 bin lira
LGS sonuçları yarın açıklanacak
LGS sonuçları yarın açıklanacak
YSK illerin milletvekili sayılarını belirledi... İstanbul'un vekil sayısı düştü
YSK illerin milletvekili sayılarını belirledi... İstanbul'un vekil sayısı düştü
Kök maaşta 10 bin lira uygulamasına devam
Kök maaşta 10 bin lira uygulamasına devam
A Milli Futbol Takımı EURO 2024'te son 16 turunda
A Milli Futbol Takımı EURO 2024'te son 16 turunda
HSK'dan Adana Hakimi ve Mardin Savcısı hakkında açıklama
HSK'dan Adana Hakimi ve Mardin Savcısı hakkında açıklama
Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme duyurusu yayımlandı
Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme duyurusu yayımlandı
Kripto varlıklara ilişkin teklif Genel Kurulda kabul edildi
Kripto varlıklara ilişkin teklif Genel Kurulda kabul edildi
Lise müdür yardımcısının öldürülmesinde 2 gözaltı
Lise müdür yardımcısının öldürülmesinde 2 gözaltı
Otomobilde 7 Temmuz kararı kafa karıştırdı
Otomobilde 7 Temmuz kararı kafa karıştırdı
Milli İstihbarat Akademisi lisansüstü programlarına başvurular başladı
Milli İstihbarat Akademisi lisansüstü programlarına başvurular başladı
Karardan geri dönüldü: Vergi cezalarında yeniden uzlaşma kararı
Karardan geri dönüldü: Vergi cezalarında yeniden uzlaşma kararı
Erdoğan'ın Bahçeli ile görüşmesi sona erdi
Erdoğan'ın Bahçeli ile görüşmesi sona erdi
Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi, TBMM'ye sunuldu
Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi, TBMM'ye sunuldu
YKS kılavuzunda ilk: O logoya sahip programlar yer alacak
YKS kılavuzunda ilk: O logoya sahip programlar yer alacak
Özel sektör öğretmenlerinin taban maaşlarına ilişkin açıklama
Özel sektör öğretmenlerinin taban maaşlarına ilişkin açıklama
İş dünyasından bölgesel asgari ücret talebi
İş dünyasından bölgesel asgari ücret talebi
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

MSB: Ordumuz her türlü senaryoya hazır

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada, "Üçüncü dünya savaşı gibi karanlık bir tabloyu başta ülkemiz olmak üzere kimse istemez, ama Ordumuzun da her türlü senaryoya hazır olduğunu belirtmek gerekir" denildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Haziran 2024 12:36, Son Güncelleme : 27 Haziran 2024 12:44
Yazdır

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı sonrasında Milli Savunma Bakanlığı kaynakları soruları cevapladı.

Irak'ın Kuzeyi'nde meskun mahal görüntüleri

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Mehmetçiğin Irak'ın kuzeyindeki bazı meskün mahallerde kontrol noktaları oluşturduğuna dair sosyal medyadaki görüntülerle ilgili soruya şu cevabı verdi:

"TSK'nın sivillerin yaşadığı meskun mahallere girmesi, buralarda kontrol noktaları oluşturması söz konusu değildir. Meskün mahaller ve operasyon alanımıza yakın bölgelerdeki kontrol noktaları Iraklı yerel makamlar tarafından oluşturulmakta ve bu konuda Irak tarafı ile iyi bir koordinasyon yürütülmektedir."

Bakanlık kaynakları ayrıca, Irak ile oluşturulacak Ortak Harekat Merkezi ile ilgili son duruma ilişkin de "Teknik çalışmalar devam ediyor. Bir harekat merkezi kurulacak. Detayların belirlenmesine yönelik teknik çalışmalar ve görüşmeler olumlu şekilde devam ediyor" bilgisini verdi.

FETÖ ile mücadele

Bakanlık kaynakları, son günlerde yapılan FETÖ operasyonlarında bazı muvazzaf askerlerin de gözaltına alınmasıyla ilgili sorulara şu cevabı verdi:

"FETÖ ile mücadelemiz hassasiyetle devam ediyor. Yeni bilgi ve belgeler ışığında bu mücadele sürüyor. Bu sürekliliği olan bir süreç olduğu için nereden bilgi belge gelirse istihbarat birimleri değerlendirmelerinin ardından savcılar harekete geçiyor. TSK FETÖ ile mücadelede en hassas olan kurumlardan bir, çünkü bu durumdan en fazla zarar gören kurum TSK'dır. Bu nedenle yeni bilgi ve belgeler çıktığı müddetçe mücadelemiz de devam edecektir."

Üçüncü Dünya Savaşı ihtimali ve TSK'nın hazırlık durumu

Bakanlık kaynakları, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın üçüncü dünya savaşı ihtimalinin göz ardı edilmemesine dair açıklamalarına yönelik gelen sorulara şunları söyledi:

"Birinci ve ikinci dünya savaşlarında olduğu gibi topyekün bir risk var mı derseniz tabii ki bir ihtimal. Biz MSB olarak savunma ve güvenliğimize yönelik değerlendirmelerimizi yapıyor ve güncellenmesi gereken bütün planlarımızı yeni değerlendirmeler ışığında yapıyoruz. En hazırlıklı ülkelerden biri olduğumuzu da rahatlıkla söyleyebiliriz. TSK zaten dinamik bir ordu. Birçok coğrafyada sürekli faaliyetler icra eden bir ordu. Kendi planlarını, kendi lojistiğini test etmiş onaylatmış bir ordu. Dünyanın birçok noktasında barışı destekleme faaliyetleri de yapıyor. Üçüncü dünya savaşı gibi karanlık bir tabloyu başta ülkemiz olmak üzere kimse istemez, ama Ordumuzun da her türlü senaryoya hazır olduğunu belirtmek gerekir."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber