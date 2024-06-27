A Milli Takım'a EURO 2024'te dev gelir

Almanya'nın ev sahipliğinde gerçekleşen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda grup etabı sona erdi.

Turnuvada dün oynanan maçların ardından son 16'ya kalan takımlar netleşirken A Milli Takım grubunu ikinci sırada bitirdi ve bir üst turda Avusturya ile eşleşti.

Türkiye, EURO 2024'te F Grubu'nu Gürcistan ve Çekya galibiyetleriyle 6 puanla tamamladı. A Milli Takım gruptaki tek yenilgisini Portekiz karşısında aldı.

UEFA'nın turnuva öncesinde açıkladığı para ödüllerine göre A Milli Takım EURO 2024'te şu ana kadar 12 milyon 750 bin euroluk bir gelir elde etti.

Türkiye'nin EURO 2024'te elde ettiği ödülün dağılımı şöyle:

Katılım ücreti: 9,25 milyon euro

Galibiyet: 2 milyon euro (Galibiyet başına 1 milyon euro)

Son 16'ya katılım hakkı: 1,5 milyon euro

EURO 2024'TA PARA ÖDÜLÜ NE KADAR?

Turnuvaya katılacak takımlara para ödülü dağıtım sistemi şöyle:

Katılım ücreti: 9,25 milyon euro

Maç bonusu: Galibiyet için 1 milyon avro ve beraberlik için 500 bin euro

Son 16 turuna katılma hakkı: 1,5 milyon euro

Çeyrek finale kalma hakkı: 2,5 milyon euro

Yarı finale kalma hakkı: 4 milyon euro

Turnuva ikincisi: 5 milyon euro

Şampiyon: 8 milyon euro