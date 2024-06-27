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TÜİK açıkladı: Ekonomiye güven 7 ayın dibinde

Ekonomik güven endeksi mayıs ayında 98,2 iken, haziran ayında yüzde 2,5 oranında azalarak 95,8 değerini aldı. Endeks böylece Kasım 2023'ten beri en düşük düzeye geriledi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Haziran 2024 13:25, Son Güncelleme : 27 Haziran 2024 13:26
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TÜİK açıkladı: Ekonomiye güven 7 ayın dibinde

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Ekonomik güven endeksi mayıs ayında 98,2 iken, haziran ayında yüzde 2,5 oranında azalarak 95,8 değerini aldı. Endeks, kasım 2023'ten beri en düşük düzeye gerilemiş oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki aya göre Haziran ayında tüketici güven endeksi yüzde 2,7 oranında azalarak 78,3 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,9 oranında azalarak 100,5 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,5 oranında azalarak 115,4 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,6 oranında azalarak 108,8 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,5 oranında azalarak 87,9 değerini aldı.

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