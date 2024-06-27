Öğretmenlerin ücretine Maliye tırpanı

KPSS süreci sonrasında Milli Eğitim Akademisi'nde 4 dönem eğitime alınacak öğretmene, Meslek Kanunu taslağının ilk halinde 30 bin gösterge üzerinden ücret verilmesi öngörülmüştü.

Ancak TBMM'ye sevk edilen kanun metninde gösterge rakamı 18 bin 650'ye düşürülmüş.

Aylık katsayı rakamı 0,760871 olduğundan, öğretmenlere verilmesi gereken ücret 22 bin liradan, 14 bin 190 liraya düşürülmüş. Bu haliyle bu ücret düzenlemesi asgari ücretin dahi altında kalmaktadır.

Twiter X: edipuzen

Edip Üzen