İşçiden vergi reformu talebi

İşçi ve memur sendikaları hazırlıkları devam eden vergi reformu çalışmalarını değerlendirdi.

Ortak talep, gelir vergisi dilimlerinin yeniden gözden geçirilmesi ve gelir durumuna göre vergilendirme yapılması...

Bu talep Hak-iş'in "Refahın Adil Paylaşımında Vergi ve Sosyal Politikalar" raporuna yansıdı. Ücretlere uygulanan vergilerin yeniden düzenlenmesi de talepler arasında...

Memur-Sen, konuyla ilgili "Adil, makul ve sürdürülebilir vergi sistemi" başlıklı raporunu açıkladı. Raporda mevcut vergilendirme sisteminde yüksek gelirli ve dar gelirlinin aynı vergiye tabi tutulduğu ve bunun adil olmadığı kaydedildi.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "En alt gruptaki geniş bir kesimin milli gelirden aldığı pay azalmaya devam ediyor. Bir de en üst grupta daha çok karlarını arttıran sermaye kesimleri var. Bu kaynakların adil bir dağılım yapılamadığından kaynaklı sorun var" dedi.

Memur-Sen'in raporunda "Doğrudan vergilerin azalmasına ve dolaylı vergilerin artmasına neden olan kurumlar vergisindeki istisna, af ve benzeri uygulamalar sonlandırılmalıdır. Başta kamu görevlileri olmak üzere ücretlilerden alınan gelir vergisi dilimleri yüzde 5, 10, 15 şeklinde revize edilmelidir." ifadeleri yer aldı.

Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç ise Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de "devreye alacağız" dediği çok uluslu şirketlere yönelik asgari kurumlar vergisini değerlendirdi.

Ardıç, "Şirketlerin, istisnalarına bakılmadan ciroları oranında asgari vergi ödeyecek olması yüksek faiz ve karlılıkların düşük olduğu bir ortamda reel sektörü zorlayacaktır." şeklinde konuştu.