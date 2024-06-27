Isparta'da tartıştığı babasını satırla öldüren kişi tutuklandı

112 Acil Sağlık ekiplerince Senirkent Devlet Hastanesi'ne kaldırılan baba, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde O.S. (26) ile babası Abdullah S. (51) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

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