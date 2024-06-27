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Rusya, vatandaşlık alan 10 bin göçmeni Ukrayna'da savaşa gönderdi

Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Alexander Bastrykin, Rusya vatandaşlığı alan yaklaşık 10 bin göçmenin "özel askeri operasyon" için Ukrayna'ya gönderildiğini söyledi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 27 Haziran 2024 16:06, Son Güncelleme : 27 Haziran 2024 16:19
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Rusya, vatandaşlık alan 10 bin göçmeni Ukrayna'da savaşa gönderdi

Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Alexander Bastrykin St. Petersburg'da düzenlenen bir hukuk forumunda Ukrayna'daki savaşla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Ülke vatandaşlığı alan ancak orduya kaydolmak istemeyen 30 binden fazla kişinin tespit edildiğini ifade eden Bastrykin, bunlardan yaklaşık 10 bin kişinin "özel askeri operasyon" bölgesine gönderildiğini, kayıt olmak istemeyenlerin ise ülkeden ayrıldığını söyledi.

Ukrayna'ya gönderilen göçmenlerin savaş bölgesinde siper kazdığını ve sur inşa ettiğini belirten Bastrykin, onların muharebe görevlerinde görevlendirilmediklerini ifade etti. Yılın ilk 4 ayında yalnızca Moskova ve St. Petersburg'a 3 milyon göçmen geldiğini söyleyen Bastrykin, bu rakamları sınırlandırmak için daha sıkı kurallar uygulanması çağrısında bulundu.

Rusya, Orta Asyalı göçmenlere orduya katılmaları için baskı yapmakla suçlanıyor. Rusya vatandaşlığı alan erkek göçmenlerin ülkedeki yasa çerçevesinde Rus ordusuna kayıt yapmaları gerekiyor ve seferberlik sırasında orduya çağrılabiliyor.

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