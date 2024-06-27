MEB, 'Bakan, İl Milli Eğitim Müdürüne belge gönderdi' iddiasını yalanladı

Milli Eğitim Bakanlığı. dün Sözcü TV'de yer alan "Milli Eğitim Bakanı, İl Milli Eğitim Müdürü'ne yetenek sınavına girecek bir öğrencinin belgesini gönderdi, 'Yardımcı olabilir misin?' diye sordu." başlıklı haber için açıklama yaptı.

Bakanlık açıklamasında şu ifadeleri kullanıd;



BASIN AÇIKLAMASI



Dün Sözcü TV'de, Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin'in AK Parti Grup Toplantısı'nda, "Milli Eğitim Bakanı, İl Milli Eğitim Müdürü'ne yetenek sınavına girecek bir öğrencinin belgesini gönderdi, 'Yardımcı olabilir misin?' diye sordu." iddiasıyla Sayın Bakanımızın "telefon yazışmasında il müdüründen öğrenci için torpil istediği"ne ilişkin yayımlanan haber, tamamen asılsızdır.

Söz konusu haberde iddia edildiği gibi Sayın Bakanımızın böyle bir yazışması kesinlikle olmamıştır. İlgili yayın kuruluşuna bu durum iletilmiş, hukuki süreçlerin yürütüleceği bilgileri paylaşılmış ve bunun üzerine bahsi geçen haberin yayından kaldırıldığı bilgisi Bakanlığımızla paylaşılmıştır. Basın meslek ilkelerine aykırı bu haber dolayısıyla adı geçen medya kuruluşunu ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı'na yönelik bu iftiradan dolayı Türk milletinden özür dilemeye davet ediyoruz.

Ancak bu yalan haberin sosyal medya başta olmak üzere farklı mecralardaki yayılımı devam etmiştir.

Şu bilinmelidir ki hemen her platformda Bakanlığımıza dönük karalama ve iftira kampanyası yürüterek kamuoyunun güvenini sarsmaya yönelik tutum sergileyen ve Sayın Bakanımıza sistematik itibar suikastı maksadıyla haber yapanlar ve bu yalan haberi yayımlayanlar hakkında Bakanlığımızca yasal işlem başlatılacaktır.

Toplumu yalan, yanlış, iftira ve tezviratlarla manipüle eden bu ve benzeri kuruluşlara vatandaşlarımızca itibar edilmemesi, önem arz etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği