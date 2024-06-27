Erdoğan: Avrupa Birliği'ne tam üyelik stratejik hedefimiz
Erdoğan: Avrupa Birliği'ne tam üyelik stratejik hedefimiz
%3,74 Faizli 70.000 TL Kredi!
%3,74 Faizli 70.000 TL Kredi!
Sponsorlu İçerik
9. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunulacak
9. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunulacak
Uzmanlar MB'nin faiz kararına ne dedi?
Uzmanlar MB'nin faiz kararına ne dedi?
MEB'den LGS tercih süreci için ebeveynlere yönelik kılavuz
MEB'den LGS tercih süreci için ebeveynlere yönelik kılavuz
Koray Aydın, İYİ Partiden istifa etti
Koray Aydın, İYİ Partiden istifa etti
Merkez Bankası toplam rezervlerinde tarihi rekor
Merkez Bankası toplam rezervlerinde tarihi rekor
İzmir'de 200 gram ekmeğe zam geldi!
İzmir'de 200 gram ekmeğe zam geldi!
İşçiden vergi reformu talebi
İşçiden vergi reformu talebi
Zam sınırında sona doğru: Kira fiyatları nasıl etkilenecek?
Zam sınırında sona doğru: Kira fiyatları nasıl etkilenecek?
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
TÜİK açıkladı: Ekonomiye güven 7 ayın dibinde
TÜİK açıkladı: Ekonomiye güven 7 ayın dibinde
İletişim Başkanlığı: İsrail'in paylaştığı silah 'oyuncak'
İletişim Başkanlığı: İsrail'in paylaştığı silah 'oyuncak'
MSB: Ordumuz her türlü senaryoya hazır
MSB: Ordumuz her türlü senaryoya hazır
10 soruda kripto varlık düzenlemesi
10 soruda kripto varlık düzenlemesi
230 bin öğretmene 'başöğretmenlik' imkanı
230 bin öğretmene 'başöğretmenlik' imkanı
İkinci el çevrim içi oto pazarında satışlar mayısta yüzde 7 azaldı
İkinci el çevrim içi oto pazarında satışlar mayısta yüzde 7 azaldı
YSK yenileme seçimlerinin kesin sonuçlarını açıkladı
YSK yenileme seçimlerinin kesin sonuçlarını açıkladı
Yabancı uyrukluların evlilik işlemlerinde yeni zorunluluk
Yabancı uyrukluların evlilik işlemlerinde yeni zorunluluk
Ergenekon kumpası davasında eski hakimlere hapis cezası
Ergenekon kumpası davasında eski hakimlere hapis cezası
Otomotivde '6 ay-6 bin km' düzenlemesi uzatıldı
Otomotivde '6 ay-6 bin km' düzenlemesi uzatıldı
TAG Otoyolu'nda zincirleme kazada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
TAG Otoyolu'nda zincirleme kazada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Kirada sınır kalkıyor kiralıkta sıkıntı büyüyor
Kirada sınır kalkıyor kiralıkta sıkıntı büyüyor
İstanbul'da evlenmenin maliyeti 600 bin lira
İstanbul'da evlenmenin maliyeti 600 bin lira
LGS sonuçları yarın açıklanacak
LGS sonuçları yarın açıklanacak
YSK illerin milletvekili sayılarını belirledi... İstanbul'un vekil sayısı düştü
YSK illerin milletvekili sayılarını belirledi... İstanbul'un vekil sayısı düştü
Kök maaşta 10 bin lira uygulamasına devam
Kök maaşta 10 bin lira uygulamasına devam
A Milli Futbol Takımı EURO 2024'te son 16 turunda
A Milli Futbol Takımı EURO 2024'te son 16 turunda
HSK'dan Adana Hakimi ve Mardin Savcısı hakkında açıklama
HSK'dan Adana Hakimi ve Mardin Savcısı hakkında açıklama
Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme duyurusu yayımlandı
Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme duyurusu yayımlandı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Uzmanlar MB'nin faiz kararına ne dedi?

Uzmanlar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) uzun bir süre, en azından bu yıl politika faiz oranını yüzde 50 seviyesinde koruyacağı öngörüsünde bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Haziran 2024 16:35, Son Güncelleme : 27 Haziran 2024 16:49
Yazdır
Uzmanlar MB'nin faiz kararına ne dedi?

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de tuttu.

TCMB'nin PPK duyurusunda, "Yakın döneme ilişkin göstergeler yurt içi talebin, halen enflasyonist düzeyde olmakla birlikte yavaşladığını teyit etmektedir. Sterilizasyon araçları, gerektiğinde çeşitlendirilerek etkin şekilde kullanılacaktır" ifadelerine yer verildi.

AA Finans analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, "Karar metninde kullanılan, 'Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır.' cümlesi ile gerekmesi durumunda politika faizinde ilave artışlar olabileceği sinyali verilmeye devam ediliyor." dedi.

Ancak, TCMB'nin kısa vadede finansal koşullardaki sıkılaşmanın yansımalarını ve parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini gözlemeyi tercih etmesi nedeniyle likidite fazlasını açıklanan tedbirlerle sterilize ederek fonlama maliyetini ve gecelik repo faizini yüksek tutmaya çalışacağı öngörüsünde bulunan Bürümcekçi, finansal koşullardaki sıkılaşmanın ve para politikasındaki ilave sıkılaşmanın dezenflasyon patikasına dönüş açısından katkılarının gözlenmesini beklediklerini aktardı.

Bürümcekçi, bankanın enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yinelediğini dile getirerek, "Politika faizinde temmuz ayında da değişim beklemezken, uzun süre yüzde 50 seviyesinde korunacağı düşüncesindeyiz. Bu sürenin uzunluğu ise enflasyon eğilimi ve enflasyon beklentilerinin TCMB senaryosuna uyumu gelişmelerine bağlı olacaktır." değerlendirmesini yaptı.

-"Banka, temel makro gelişmeler ve tüketici talebindeki yavaşlama konusunda biraz daha iyimser"

Societe Generale Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika Stratejisti Marek Drimal de "Toplantı sonucu, faiz oranlarında değişiklik yapılmaması yönündeki oybirliğiyle varılan görüş ve TCMB'nin temkinli tavrını koruyacağı ve diğer hususların yanı sıra makro ihtiyati tedbirlere ve likiditeye odaklanacağı yönündeki görüşümüz ile uyumlu olarak gerçekleşti." diye konuştu.

TCMB'nin mayıs ayı enflasyonunun hayal kırıklığı yarattığını kabul ettiğini belirten Drimal, bankanın temel makro gelişmeler ve tüketici talebindeki yavaşlama konusunda biraz daha iyimser olduğunu ifade etti.

TCMB'nin bu yıl politika faizinde değişikliğe gitmesini beklemediğini dile getiren Drimal, Şubat 2025'te faiz indirimi olabileceği öngörüsünde bulundu.

Drimal, "TL'nin dolar karşısında değer kazanacağını ve önümüzdeki 3 ayda da yabancı yatırımcılar için cazip olmaya devam edeceğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber