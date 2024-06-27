Çobanın çay ateşi ormana sıçradı

İddiaya göre, çobanların çay demlemek için yaktıkları ateş ile otluk alanda çıkan yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede ormana sıçradı. Önceki gün çıkan ve aynı gün gece kontrol altına alınarak söndürülen orman yangını bu gün yeniden başladı.

Gerger ilçesine bağlı Nakışlı, Saraycık, Ağaçlı ve Çifthisar-Güngörmüş arasındaki ormanlık alanda başlayan orman yangınına hem karadan hem de havadan müdahale ediliyor.

Orman Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'na ait 2 adet yangın söndürme helikopteri yangına müdahale ediyor. Arazi şartları nedeniyle karadan itfaiye araçlarının yangına müdahalesi güçlükle yürütülüyor. Şuana kadar 200 dönümün üzerinde alan yanarken, yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.