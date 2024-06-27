Diyarbakır'da belediye ile polis arasında 'müdahale' gerginliği

Diyarbakır'da DEM Parti'li belediyelerde çalışırken mobbing görüp, ardından haksız yere işten çıkarıldıklarını söyleyen yaklaşık 20 kişi, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde çadır kurup, eylem yapmak istedi. Ancak Büyükşehir Belediyesi önündeki yenileme çalışmaları nedeniyle kalabalık, Bağlar Belediyesi bahçesinde çadır kurarak eylem yapmaya karar verdi. Grubun basın açıklaması yaptığı sırada, belediyenin park görevlileri de bölgede çim makineleri ile çalışma yapmaya başladı. Grup ile belediye çalışanları arasında gerginlik olmaması için polis, yoğun güvenlik önlemi alındı. Açıklamanın ardından grup, çadır kurup oturma eylemine geçti. Ancak belediye yönetimi, zabıta ekiplerine müdahaleye hazır olmaları yönünde uyarı yaptı.

'BU DA İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ AMA'

Polis ile zabıtanın karşı karşıya gelmemesi için polis müdürü ile Belediye Başkan Yardımcısı Reşat Yücel arasında müzakere yapıldı. Başkan Yardımcısı Yücel, basın açıklamasına karşı herhangi bir engellerinin olmadığını ancak çadıra yönelik olası müdahalelerinin hukuki olduğunu, bu kişilerin belediye bahçesindeki gölgelikte serinleyip oturabileceğini, bunun hiçbir sorun yaratmayacağını ancak taşıdıkları sandalyeleri ve yerleşik ifade ile işgale dönüşecek olan unsurların arındırılmasını istediklerini söyledi. Polis müdürü de "Bu da ifade özgürlüğü ama? Unsurların arındırılması derken? 20 kişiden bahsediyoruz. Siz şunu diyorsunuz; bu akşam, 19.00'a kadar dahi buradan işten atılmış bu maişet telaşı içerisindeki 20 kişinin oturmasına tahammül edemiyoruz. Aksi takdirde zabıta ile müdahale edeceğiz diyorsunuz? Öyle mi anlıyorum? Doğru mu?" dedi.

'ÇEVİK KUVVET HAZIRLASIN'

Bunun üzerine Yücel, "Çadırlı ve sandalyeli bir şekilde oturmaları belediye yönetimince uygun değil. Zabıta arkadaşlar, hazır kıta şeklinde beklesinler" diyerek uyarısını yineledi. Polis müdürü de "Çevik kuvvet hazırlansın. Olacak şey mi bu şimdi? Bizi tahrik eden ve kışkırtan, konuyu tırmandıran olay. 'Zabıtaları hazır edin' denilmesi ne anlama geliyor? Türkiye'de kamu mensuplarının başka kamu personeline yönelik bir teşebbüs içerisinde olduğu vaki değildir" dedi. Yücel de "Asla öyle bir gayemiz yok" cevabını verirken, polis müdürü, "Bu husumet niye? Zabıtanın müdahalesi, çadıra değil; devlete ve bizedir" dedi. Yücel de "Lütfen öyle söylemeyin" cevabını verdi.

Grubun bölgede bekleyişi ve polisin yoğun güvenlik önlemi sürüyor.