Beton mikseri ile çarpışan motosikletteki 2 kişi öldü
Hatay'ın Samandağ ilçesinde beton mikseri ile çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Haziran 2024 18:50, Son Güncelleme : 27 Haziran 2024 18:51
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 21 AFA 680 plakalı beton mikseri, çevre yolu Kuşalanı mevkisinde, 31 F 5731 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü ve arkasındaki kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.