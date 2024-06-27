Sınırda insan kaçakçılığı yaptığı öne sürülen general tutuklandı
Suriye sınırında insan kaçakçılığı yaptığı öne sürülen general, Ankara'da gözaltına alındıktan sonra Şanlıurfa'ya gönderildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 27 Haziran 2024 20:20, Son Güncelleme : 27 Haziran 2024 21:39
Geçtiğimiz aylarda Şanlıurfa'da yapılan bir operasyonda, emir astsubayı ile uzman çavuşun, Suriye'de görev yapan B.Ç. isimli generalin makam aracıyla sınırdan insan kaçakçılığı yaptığı ortaya çıkmıştı. Olay sonrası B.Ç. gözaltına alındı. Ankara'da gözaltına alınan B.Ç. Şanlıurfa'ya getirildi. Burada işlemlerinin ardından Suriye sınırındaki Akçakale Adliyesine çıkarılan general B.Ç., mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.